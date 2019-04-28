Афиша Бишкека на неделю: выставки, спектакли, фестиваль

1 марта — 1 июня. «Русское искусство XVIII-XIX веков»

Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

22 апреля — 2 мая. Выставка Болотбека Каракеева

В его произведениях суть происходящего можно прочувствовать через изображение хаоса и гармонии. Пусть эти картины помогут посетителю выставки найти в себе смелость и признать: то, что он увидел в картинах, творится и в его душе.

«Асанбай-центр».

19 апреля — 5 мая. Фотовернисаж «Сквозь пелену времени...»

Впервые будут представлены оцифрованные негативы из личного архива кинорежиссера Толомуша Океева и другие, более поздние, неопубликованные фото. Первые снимки сделаны самим подростком на простеньком фотоаппарате.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

20 апреля — 7 мая. Выставка «New Жаз — 2019»

В состав участников вошли художники из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова, 15.00 (открытие).

20 апреля — 19 мая. «Космическая» фотовыставка

Вы сможете не просто увидеть замечательные фотоработы, но и послушать интересные лекции о космосе. Подробнее

Музей имени Н.К.Рериха, 14.00-19.00.

29 апреля — 3 мая. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

29 апреля. Празднование Дня Бишкека

Муниципалитет подготовил праздничную программу, посвященную Дню города. Кульминацией праздника станет красочный фейерверк. Подробнее

29 апреля. Показ фильма «Кредит»

Это история о сельском мальчике, чья семья из-за плохого управления займами лишилась жилья. Что делать подростку, когда его родители не справляются с жизненными трудностями, а его самого не воспринимают всерьез? Подробнее

«Асанбай-центр», 16.00.

30 апреля. Семинар «Учимся понимать друг друга»

На семинаре вы научитесь слышать не «капризы», а потребности ребенка, говорить с ним так, чтобы вас слушали и слышали, справляться с громким и капризным поведением, создавать атмосферу любви и взаимопонимания с ребенком.



Детский сад «Дом солнца», 18.30.

30 апреля. Лекция «Традиции. Их сакральность и актуальность»

Если вам интересно познать, что таят в себе традиции, приходите на очередную лекцию кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

30 апреля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

1 мая. Моноспектакль «Пугачев. Рождение»

Постановка театра «Жас Сахна» (Алматы) в исполнении актера Марата Амираева. Мечтающий о воле крестьянин и воин Пугачев после долгих странствий приходит на Яик и в разговоре с казаком-сторожем узнает о том, что мужики ждут нового царя — мужицкого. Таким царем представляется убитый Петр III — он бы дал народу волю. Эта мысль захватывает Пугачева.

«Асанбай-центр», 19.30.

1-2 мая. Евразийский кулинарный фестиваль Kazan-Mangal

В программе кулинарный конкурс среди 10 стран, street-food, ярмарка продуктов, выставка оборудования и посуды, кулинарные мастер-классы, дегустация продукции, конкурсы и многое другое.

Парк развлечений «Фламинго», 10.00-19.00.

2 мая. Открытие выставки Эмиля Шукурова «Инсайдер: экология и искусство»

Выставка — это попытка обозначить дуальность автора и продемонстрировать взаимодействие и пересечение его научных и творческих интересов. Цель — показать через инсайдера, принадлежащего двум мирам, экологии и искусства, красоту и уязвимость природы, а также раскрыть проблемы, вызванные нашим хаотично-деструктивным отношением к ней.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 15.00.

2 мая. Музыкально-литературный спектакль «Поем стихи, читаем песни»

Единственный в своем жанре литературно-музыкальный спектакль поведает свою историю о любви Поэта и Девушки, Художника и Соперницы под покровительством Творца.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

3 мая. Концерт Тимы Белорусских

Автор и исполнитель таких нашумевших хитов, как «Мокрые кроссы», «Незабудка», «Не онлайн» впервые врывается в Бишкек с большим сольным концертом.

«Асанбай-центр», 19.00.

3 мая. Спектакль «Ыр. Песнь Чингизу»

Это перформанс по мотивам произведений Чингиза Айтматова. Приходите заранее или без опозданий, режиссер очень строг и пунктуален.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.