Празднование Дня города. Какие центральные улицы перекроют в Бишкеке

В Бишкеке в связи с празднованием Дня города перекроют часть проспекта Чуй. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, 29 апреля с 16.00 до окончания праздничных мероприятий на центральной площади Ала-Тоо будет перекрыт отрезок проспекта Чуй от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова.

В целях безопасности граждан и гостей столицы установят восемь пунктов пропуска при входе на площадь Ала-Тоо: на пересечении улиц Рыскулова и Орозбекова, Рыскулова — Раззакова, Пушкина — бульвара Эркиндик, проспектов Чуй — Эркиндик, Раззакова — Киевской, Орозбекова —Киевской, Панфилова — проспекта Чуй и Панфилова — Рыскулова. Для охраны общественного порядка задействуют более 1 тысячи сотрудников милиции.

Движение для проезда автотранспорта будет открыто после полуночи.