В правительстве определились с праздничными мероприятиями в День Победы

Основным мероприятием, которое пройдет в столице 9 Мая, станет шествие «Бессмертного полка». Правительство разработало план мероприятий, посвященных празднованию 74-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По ее данным, члены кабмина обсудили подготовку к празднованию Дня Победы.
«Основное масштабное мероприятие — это акция «Бессмертный полк», которая по традиции пройдет в День Победы. Кроме того, запланировано проведение круглых столов, лекций для студентов вузов, классных часов для учащихся общеобразовательных учреждений с участием ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», — отметили в кабмине.
В правительстве добавили, что особое внимание при проведении праздничных мероприятий уделят обеспечению общественной безопасности.
В честь празднования Дня Победы всем ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов выплатят дополнительное единовременное денежное пособие.