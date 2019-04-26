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Общество

В правительстве определились с праздничными мероприятиями в День Победы

Фото Sputnik Кыргызстан. Площадь Победы в Бишкеке

Основным мероприятием, которое пройдет в столице 9 Мая, станет шествие «Бессмертного полка». Правительство разработало план мероприятий, посвященных празднованию 74-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, члены кабмина обсудили подготовку к празднованию Дня Победы.

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На площади Победы в Бишкеке пройдут митинг-реквием, концертная программа, выставка военной техники советских времен. Торжественные мероприятия будут организованы и в регионах.

«Основное масштабное мероприятие — это акция «Бессмертный полк», которая по традиции пройдет в День Победы. Кроме того, запланировано проведение круглых столов, лекций для студентов вузов, классных часов для учащихся общеобразовательных учреждений с участием ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», — отметили в кабмине.

В правительстве добавили, что особое внимание при проведении праздничных мероприятий уделят обеспечению общественной безопасности.

В честь празднования Дня Победы всем ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов выплатят дополнительное единовременное денежное пособие.
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