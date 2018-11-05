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Общество

Бишкек заплатил 135 тысяч евро штрафа по кредиту на рекультивацию свалки

Столица заплатила 135 тысяч евро штрафных санкций за неосвоение кредита от Европейского банка реконструкции и развития. Об этом заявил депутат Бишкекского городского кенеша Павел Десятников на совещании по проекту рекультивации санитарного полигона.

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В октябре стало известно, что с апреля работы по реконструкции полигона не велись. Контракт на рекультивацию и строительство нового заключен с эстонской компанией Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS. Предыдущее руководство мэрии и муниципального предприятия попросило расшифровку оплаты работ подрядной организации. Компания их не представила, ссылаясь на условия контракта. Тогда муниципалитет отказался выплачивать деньги за первую стадию проекта.

В мэрии отметили, что с подрядчиками проведены переговоры, найден консенсус практически по всем вопросам. Ожидается, что работы на полигоне начнутся со следующей недели.

Напомним, что ЕБРР предоставил 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку. На совещании в муниципалитете директор муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» Талгат Уметалиев сообщил, что завод построят и запустят к концу 2020 года.
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