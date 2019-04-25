На безымянной улице. Жители не могут прописаться и получить документы

Жители жилмассива Щербакова в Бишкеке оказались в безвыходной ситуации. Из-за отсутствия названия улицы они не могут получить прописку и новые биометрические паспорта. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, жилмассив образовали в 2006 году.

Читайте по теме Более 230 улиц в Бишкеке не имеют названий

«Все законно, есть красные книги, проведены свет, газ, делают дороги, канализацию. Но 13 лет мы живем без названия улиц. Сначала не было проблем с пропиской и выдачей паспортов. Нас прописывали «жилой массив Щербакова, номер участка». Но после выпуска биометрических паспортов начались проблемы. Мы не можем прописаться и получить паспорт полтора года. Мы в безвыходном положении, куда только не обращались. Бишкекский горкенеш полгода не может рассмотреть вопрос наименования улиц», — написал он.

Отметим, депутаты городского и Жогорку Кенеша неоднократно поднимали вопрос о переименовании улицы Киевской в улицу имени Турдукуна Усубалиева и районов Бишкека. В то же время в Бишкеке 237 улиц не имеют названий.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.