На безымянной улице. Жители не могут прописаться и получить документы

Жители жилмассива Щербакова в Бишкеке оказались в безвыходной ситуации. Из-за отсутствия названия улицы они не могут получить прописку и новые биометрические паспорта. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, жилмассив образовали в 2006 году.
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Отметим, депутаты городского и Жогорку Кенеша неоднократно поднимали вопрос о переименовании улицы Киевской в улицу имени Турдукуна Усубалиева и районов Бишкека. В то же время в Бишкеке 237 улиц не имеют названий.
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