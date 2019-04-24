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Общество

Детские площадки на бульваре Эркиндик сохранят

Детские площадки на бульваре Эркиндик убирать не будут. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь муниципального предприятия «Тазалык» Жибек Каракеева.

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«После тщательного анализа и мониторинга СМИ, отзывов, опросов, комментариев и публикаций бишкекчан в социальных сетях вице-мэр Рыспек Сарпашов решил не только сохранить детские площадки, но и улучшить их состояние», — рассказала Жибек Каракеева.

Отметим, что накануне в мэрии сообщили, что вице-мэр Бишкека по вопросам ЖКХ Рыспек Сарпашов встретился с аксакалами на бульваре Эркиндик для обсуждения и решения проблем, касающихся парковой зоны. Аксакалы предложили муниципалитету убрать с бульвара детские площадки. Однако бишкекчане выступили категорически против такой идеи.
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