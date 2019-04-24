15:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане отмечается снижение давления на СМИ

В Кыргызстане снизилось давление на средства массовой информации. Об этом на презентации исследования «Матрица медиавлияния» сообщила медиаэксперт Гульнура Торалиева.

По ее словам, такую тенденцию отметили респонденты, а в рейтинге «Репортеры без границ» Кыргызстан поднялся на 15 пунктов.

Читайте по теме
Кыргызстан в рейтинге свободы прессы поднялся на 15 позиций до 83-го места
Эксперт отметила, что, возможно, это связано со сменой режима и тем, что действующий глава государства и экс-президент отозвали миллионные иски от СМИ.

Она добавила, что в рейтинге «Репортеры без границ» Кыргызстан поднялся на 15 пунктов. «Но наши респонденты отмечали, что не питают иллюзий. Они сказали, что первые два года президентства как медовые месяцы. И это игроки медиарынка уже проходили»,  сказала она.

Гульнара Торалиева добавила, что исследование показало, что некоторые СМИ продолжают быть пулом власти, поддерживают аппарат президента. Последний, по словам эксперта, определяет информационную политику.
Ссылка:
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан в рейтинге свободы прессы поднялся на 15 позиций до 83-го места
С начала 2018 года в мире убили 80 журналистов
Мэр Джалал-Абада запретил без его разрешения давать информацию журналистам
В 2018 году в мире убили 86 журналистов
МВД Кыргызстана не располагает информацией о нападениях на журналистов
Экспертное обсуждение: свобода СМИ под надзором Закона
О какой солидарности среди журналистов речь, пока СМИ принадлежат политикам
Кыргызстан резко упал в рейтинге свободы прессы
Ассоциация IFEX призывает прекратить преследование СМИ в Кыргызстане
Сооронбай Жээнбеков о свободе слова, журналистах и Кабае Карабекове
Популярные новости
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у&nbsp;здания Минюста Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста
Бизнес
Осталось пять дней до&nbsp;конца акции по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Осталось пять дней до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»
БТА Банк: Кредит на&nbsp;карте в&nbsp;размере пяти заработных плат БТА Банк: Кредит на карте в размере пяти заработных плат
В&nbsp;первом квартале 2019 года ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило более 795 тысяч пассажиров В первом квартале 2019 года ОАО «МАМ» обслужило более 795 тысяч пассажиров
Оператор&nbsp;О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в&nbsp;Оше Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше