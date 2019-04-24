В Кыргызстане отмечается снижение давления на СМИ

В Кыргызстане снизилось давление на средства массовой информации. Об этом на презентации исследования «Матрица медиавлияния» сообщила медиаэксперт Гульнура Торалиева.
По ее словам, такую тенденцию отметили респонденты, а в рейтинге «Репортеры без границ» Кыргызстан поднялся на 15 пунктов.
Она добавила, что в рейтинге «Репортеры без границ» Кыргызстан поднялся на 15 пунктов. «Но наши респонденты отмечали, что не питают иллюзий. Они сказали, что первые два года президентства как медовые месяцы. И это игроки медиарынка уже проходили», — сказала она.
Гульнара Торалиева добавила, что исследование показало, что некоторые СМИ продолжают быть пулом власти, поддерживают аппарат президента. Последний, по словам эксперта, определяет информационную политику.