Сторонников Омурбека Текебаева возмутил перенос процесса

На Старой площади Бишкека окончательно завершился митинг сторонников экс-депутата парламента Омурбека Текебаева. Больше 500 человек ожидали решения Верховного суда.

Вышедший к участникам митинга экс-депутат парламента Болот Шер сообщил, что судебное заседание по делу Омурбека Текебаева перенесли на 3 мая. Он заявил, что митинг официально надо завершить, и призвал не поддаваться на провокации и расходиться.

Однако сторонники бывшего парламентария не хотят расходиться. Они возмущены переносом судебного заседания.

Коллегия Верховного суда сегодня должна была рассмотреть по новым обстоятельствам уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Однако процесс не состоялся в связи с тем, что прокурор не ознакомился с материалами уголовного дела. Они получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций также признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.