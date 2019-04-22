Дружба народов. В Бишкеке проходит выставка художников из четырех стран

В Бишкеке проходит выставка художников из четырех стран «New Жаз — 2019».



Среди ее участников представители Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана. «Выставленные работы дают понимание о направленности и развитии сегодняшних тенденций в живописи, графике, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве», — рассказали организаторы.

От Узбекистана два живописца — Эркин Аралов и Нодир Шоабдурахимов, Казахстан представила Гульжамал Тагенова, Россию — Валерий Бигдай, от Кыргызстана пять авторов — Адылбек Байтереков, Роза Джангарачева, Дуйшон Жолчуев, Алмаз Кудайбергенов, Жылдызбек Молдахматов.

«Совместная выставка — очень хорошая идея. Радует, что авторы разных стран организовали экспозицию вместе. Нам, художникам, хочется больше видеть соседей, видеть, как они работают, над чем они работают, какая тематика их интересует. В итоге смотришь на картины и видишь, что темы, которые их волнуют, волнуют и нас», — поделился впечатлением от выставки Народный художник Кыргызстана Юристанбек Шыгаев.

Работы можно посмотреть в Выставочном зале Союза художников «Дубовый парк» имени Чуйкова до 7 мая.