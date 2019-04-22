Кредиты от Гарантийного фонда больше всего получают в Бишкеке и Чуйской области

Больше всего кредитов от Гарантийного фонда выдано в Бишкеке и Чуйской области. Об этом говорится в аудите Счетной палаты за 2016-2017 годы.

Общий объем выданных кредитов, обеспеченных гарантиями фонда, на конец 2017 года составил 972,3 миллиона сомов. Доля предоставленных гарантий по Бишкеку составляет 48 процентов, регионам — 52 процента. В разрезе регионов по объему предоставленных гарантий лидирует Чуйская область — 21 процент от общего объема, Ош и Ошская область — 11 процентов, Баткенская и Иссык-Кульская области — по 6 процентов.

По итогам аудита Счетная палата внесла предложение снизить размеры единовременных гарантийных комиссий для развития малого и среднего бизнеса в республике, а также увеличить количество получателей гарантийного обеспечения для регионов.