За отставку главы Минюста. На встречу с чиновником пропустили только депутата

Членов политсовета партии СДПК Таалая Усубалиева и Нурбека Касымбекова не пропустили в здание Министерства юстиции. Вход перекрыли сотрудники милиции. На встречу с министром прошла только депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Асель Кодуранова.

Читайте по теме Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста

У здания Минюста, напомним, митингуют члены СДПК. Ранее они требовали отправить в отставку главу ведомства. Теперь требуют отправить в отставку премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и распустить парламент.

Напомним, Минюст изменил в электронной базе данных юридических лиц СДПК имя руководителя партии. Теперь в базе указан руководитель СДПК Сагынбек Абдрахманов.

В ведомстве объяснили свои действия тем, что их всего лишь уведомили о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» за подписью Сагынбека Абдрахманова.

В СДПК Алмазбека Атамбаева считают незаконными внесенные изменения в базу данных и требуют зарегистрировать нарушение в Едином реестре преступлений и проступков.