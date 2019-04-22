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Общество

За отставку главы Минюста. На встречу с чиновником пропустили только депутата

Членов политсовета партии СДПК Таалая Усубалиева и Нурбека Касымбекова не пропустили в здание Министерства юстиции. Вход перекрыли сотрудники милиции. На встречу с министром прошла только депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Асель Кодуранова. 

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У здания Минюста, напомним, митингуют члены СДПК. Ранее они требовали отправить в отставку главу ведомства. Теперь требуют отправить в отставку премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и распустить парламент. 

Напомним, Минюст изменил в электронной базе данных юридических лиц СДПК имя руководителя партии. Теперь в базе указан руководитель СДПК Сагынбек Абдрахманов.

В ведомстве объяснили свои действия тем, что их всего лишь уведомили о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» за подписью Сагынбека Абдрахманова.

В СДПК Алмазбека Атамбаева считают незаконными внесенные изменения в базу данных и требуют зарегистрировать нарушение в Едином реестре преступлений и проступков.
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