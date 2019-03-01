14:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Прокуратура выявила нарушения в строительстве дома для мэрии Бишкека

Прокуратура Октябрьского района Бишкека выявила нарушения в предоставлении земельного участка под строительство муниципального дома в 5-м микрорайоне. Об этом 24.kg сообщила член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

Читайте по теме
Противоречивый проект. Либо детский сад, либо дом для мэрии Бишкека
«По результатам проверки законности строительства многоэтажного дома возле детского сада № 138 прокуратура внесла предписание на имя мэра Бишкека об устранении нарушений. Теперь мы просим главу города остановить незаконное строительство дома и принять решение о строительстве детского сада», — сообщила она.

Напомним, ранее правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность выделения земельного участка под строительство многоэтажного дома для сотрудников мэрии Бишкека в 5-м микрорайоне. По их данным, в плане детальной планировки советского периода этот участок относился к территории детского сада и с тех пор его целевое назначение никто не менял.
Ссылка:
просмотров: 467
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке снесли самовольную постройку. Застройщик оштрафован на 100 тысяч сомов
Мэрия Бишкека все-таки строит дом. Жители сообщили, что начали рыть котлован
Дом возле Сулайман-Тоо строят незаконно. Прокуратура возбудила дело
В городе Ош строят многоэтажный дом в буферной зоне Сулайман-Тоо
В центре Бишкека строят, нарушая пожарные нормы. Горожане просят разобраться
Госстрой: Современные элитки Бишкека выдержат землетрясение в 9 баллов
На строительство спортивного центра в Бишкеке вместо кортов нет документов
В Бишкеке за строительство домов в русле рек никого не наказали
К дому делают пристройку. Жители утверждают, что согласия не давали
Возле Сулайман-Тоо в Оше начали строить многоэтажку
Популярные новости
Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на&nbsp;беспредел чиновника Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на беспредел чиновника
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Мыли туалеты. Бывшие ученики &laquo;Себата&raquo; рассказали об&nbsp;ужасных условиях в&nbsp;лицее Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее
Родители, бдите! Набирает популярность новая игра &laquo;Исчезни на&nbsp;48&nbsp;часов&raquo; Родители, бдите! Набирает популярность новая игра «Исчезни на 48 часов»
Бизнес
В&nbsp;&laquo;Росинбанке&raquo; кардинально снижены тарифы на&nbsp;обслуживание всех видов карт В «Росинбанке» кардинально снижены тарифы на обслуживание всех видов карт
Как прошла техновыставка WMC-2019&nbsp;в Барселоне: видеообзоры Как прошла техновыставка WMC-2019 в Барселоне: видеообзоры
Срочно нужны деньги? Кредит &laquo;ЭЛСОМ ЭКСПРЕСС&raquo; за&nbsp;1&nbsp;минуту! Срочно нужны деньги? Кредит «ЭЛСОМ ЭКСПРЕСС» за 1 минуту!
Полезный подарок! Открой депозит в&nbsp;&laquo;Бай Тушуме&raquo; и&nbsp;получи VISA бесплатно Полезный подарок! Открой депозит в «Бай Тушуме» и получи VISA бесплатно