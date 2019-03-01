Прокуратура выявила нарушения в строительстве дома для мэрии Бишкека

Прокуратура Октябрьского района Бишкека выявила нарушения в предоставлении земельного участка под строительство муниципального дома в 5-м микрорайоне. Об этом 24.kg сообщила член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.
Напомним, ранее правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность выделения земельного участка под строительство многоэтажного дома для сотрудников мэрии Бишкека в 5-м микрорайоне. По их данным, в плане детальной планировки советского периода этот участок относился к территории детского сада и с тех пор его целевое назначение никто не менял.