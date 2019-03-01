Прокуратура выявила нарушения в строительстве дома для мэрии Бишкека

Прокуратура Октябрьского района Бишкека выявила нарушения в предоставлении земельного участка под строительство муниципального дома в 5-м микрорайоне. Об этом 24.kg сообщила член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

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«По результатам проверки законности строительства многоэтажного дома возле детского сада № 138 прокуратура внесла предписание на имя мэра Бишкека об устранении нарушений. Теперь мы просим главу города остановить незаконное строительство дома и принять решение о строительстве детского сада», — сообщила она.

Напомним, ранее правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность выделения земельного участка под строительство многоэтажного дома для сотрудников мэрии Бишкека в 5-м микрорайоне. По их данным, в плане детальной планировки советского периода этот участок относился к территории детского сада и с тех пор его целевое назначение никто не менял.