Муниципалитет строит дом. Правозащитники просят прокуратуру проверить законность

Правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность выделения земельного участка под строительство многоэтажного дома для сотрудников мэрии Бишкека в 5-м микрорайоне. Об этом 24.kg сообщила член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

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По ее словам, фонд заинтересовала программа долевого строительства.

«Мы попросили прокуратуру проверить программу на коррупционную составляющую. Строительство осуществляется по муниципальной программе, но при этом на первоначальном этапе жители должны оплатить 30 процентов от стоимости жилья, столько же при заселении, а оставшиеся 40 процентов — в течение пяти лет», — отметила она.

Светлана Антропова добавила, что такое жилье никак нельзя назвать муниципальным, поскольку оно становится собственностью жильцов.

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«Здесь возникают вопросы: почему мэрия кредитует дольщиков без всяких процентов и за чей счет? Почему мы, налогоплательщики, должны кому-то кредитовать строительство квартир? Мэрия предоставляет участок под жилье тоже бесплатно», — отметила она.

Напомним, столичная мэрия решила построить для своих работников дом в 5-м микрорайоне. Местные жители выступили против. Они утверждают, что здание появится на территории детского сада.