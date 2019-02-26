В Бишкеке требуют остановить строительство муниципального дома в 5-м микрорайоне

Строительство дома для муниципальных служащих в 5-м микрорайоне ведется незаконно. Об этом на пресс-конференции заявила глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

Читайте по теме Муниципалитет строит дом. Правозащитники просят прокуратуру проверить законность

Она отметила, что в фонд обратились местные жители, обеспокоенные строительством на территории, отрезанной у детского сада № 138.

«Мы сделали анализ документов, на основании которых ведутся работы. Выяснили, что стройка ведется незаконно, несмотря на наличие разрешительных документов. Те, кто их выдавал, включили в реестр строящихся объектов, провели работу некачественно и халатно. Данный участок является территорией детского сада по Плану детальной планировки советского периода, целевое назначение его никто не менял. В 2012 году муниципалитет просто отрезал от территории детского сада и отдал под жилой дом», — сказала Калича Умуралиева.

Она добавила, что возникает вопрос к программе долевого строительства.

«В мэрии утверждают, что это муниципальный дом. Но при этом говорят о долевом строительстве, а значит, жильцы будут получать квартиры в собственность. В этом случае дом уже не может быть муниципальным. Тогда возникает вопрос, на каком основании проведен тендер и выделили из бюджета 123 миллиона сомов», — пояснила Калича Умуралиева.

По ее данным, подрядчику уже перечислено 5 миллионов сомов. Член ОФ «Наше право» Светлана Антропова заметила, что бывшего мэра Ису Омуркулова надо привлекать к ответственности за то, что он отрезал этот участок и предоставил в бессрочное пользование под дом.

Читайте по теме Противоречивый проект. Либо детский сад, либо дом для мэрии Бишкека

«Бишкекглавархитектура и Госрегистр не предоставляют архивные документы, касающиеся детского сада: решение об отводе, схемы земельного участка. Они говорят, что у них нет. За сохранность архивных данных они несут уголовную ответственность», — подчеркнула она.

Светлана Антропова сказала, что и сегодня детским садам и школам не торопятся выдавать госакты на землю.

Местный житель Кубанычбек Джамгырчиев попросил вмешаться в вопрос президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. «Наши дети не выходят гулять на площадки, потому что рядом начата стройка, шум, грязь, пыль. Это настоящая блокада», — отметил он.

Мужчина готов на отчаянные меры — выйти на дорогу, по которой утром едет на работу глава государства, с плакатом «Снимите блокаду детского сада!».

Напомним, что столичный муниципалитет решил построить для своих работников дом в 5-м микрорайоне. Местные жители выступили против. Они утверждают, что здание появится на территории детского сада.