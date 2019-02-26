В Бишкеке требуют остановить строительство муниципального дома в 5-м микрорайоне

Строительство дома для муниципальных служащих в 5-м микрорайоне ведется незаконно. Об этом на пресс-конференции заявила глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.
«Мы сделали анализ документов, на основании которых ведутся работы. Выяснили, что стройка ведется незаконно, несмотря на наличие разрешительных документов. Те, кто их выдавал, включили в реестр строящихся объектов, провели работу некачественно и халатно. Данный участок является территорией детского сада по Плану детальной планировки советского периода, целевое назначение его никто не менял. В 2012 году муниципалитет просто отрезал от территории детского сада и отдал под жилой дом», — сказала Калича Умуралиева.
Она добавила, что возникает вопрос к программе долевого строительства.
«В мэрии утверждают, что это муниципальный дом. Но при этом говорят о долевом строительстве, а значит, жильцы будут получать квартиры в собственность. В этом случае дом уже не может быть муниципальным. Тогда возникает вопрос, на каком основании проведен тендер и выделили из бюджета 123 миллиона сомов», — пояснила Калича Умуралиева.
По ее данным, подрядчику уже перечислено 5 миллионов сомов. Член ОФ «Наше право» Светлана Антропова заметила, что бывшего мэра Ису Омуркулова надо привлекать к ответственности за то, что он отрезал этот участок и предоставил в бессрочное пользование под дом.
«Бишкекглавархитектура и Госрегистр не предоставляют архивные документы, касающиеся детского сада: решение об отводе, схемы земельного участка. Они говорят, что у них нет. За сохранность архивных данных они несут уголовную ответственность», — подчеркнула она.
Светлана Антропова сказала, что и сегодня детским садам и школам не торопятся выдавать госакты на землю.
Местный житель Кубанычбек Джамгырчиев попросил вмешаться в вопрос президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. «Наши дети не выходят гулять на площадки, потому что рядом начата стройка, шум, грязь, пыль. Это настоящая блокада», — отметил он.
Мужчина готов на отчаянные меры — выйти на дорогу, по которой утром едет на работу глава государства, с плакатом «Снимите блокаду детского сада!».
Напомним, что столичный муниципалитет решил построить для своих работников дом в 5-м микрорайоне. Местные жители выступили против. Они утверждают, что здание появится на территории детского сада.