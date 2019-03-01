Читайте по теме Альтернативная дорога север — юг. В проекте не учли лавиноопасные участки

Участок альтернативной дороги север — юг, построенный год назад в Жумгальском районе Нарынской области, разваливается. Видео об этом опубликовано на странице общественной группы «Онугуу Жумгал жаштар кыймылы» в Facebook.

По словам автора видео Марата Оторбаева, с потеплением на дороге появились трещины.

«После того как растаял снег, здесь стали видны трещины. Видно, что асфальт уложен некачественно. Дорогу сделали в прошлом году. Как известно, север — юг строится на китайский кредит. Куда уходят огромные средства?» — возмущены местные жители.

для улучшения участков от Балыкчи до автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт и Кочкор — Эпкин общей протяженностью

68 километров

.

Отметим, средства на строительство дороги Кыргызстану выделил Эксимбанк Китая. Общая сумма кредита оценивается почти в $400 миллионов. Подрядчиком выступает тоже китайская компания. Кроме того, в ноябре 2018 года АБР выделил $78 миллионов

Строительство альтернативной дороги неоднократно вызывало критику. В частности, депутата Марата Аманкулова возмутило, что сроки отстают от графика, а над фактическим объемом выполненных работ по строительству дорог и вовсе утрачен контроль.