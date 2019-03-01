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По словам автора видео Марата Оторбаева, с потеплением на дороге появились трещины.
«После того как растаял снег, здесь стали видны трещины. Видно, что асфальт уложен некачественно. Дорогу сделали в прошлом году. Как известно, север — юг строится на китайский кредит. Куда уходят огромные средства?» — возмущены местные жители.
Строительство альтернативной дороги неоднократно вызывало критику. В частности, депутата Марата Аманкулова возмутило, что сроки отстают от графика, а над фактическим объемом выполненных работ по строительству дорог и вовсе утрачен контроль.