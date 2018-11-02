16:16
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Экономика

АБР выделил $78 миллионов на строительство двух участков дороги север — юг

АБР выделил $78 миллионов на строительство двух участков дороги север — юг. Об этом сообщила пресс-служба Азиатского банка развития.

Новый проект дополняет финансирование существующего, поддерживаемого АБР для улучшения региональных связей, мобильности и экономической активности в Кыргызстане.

Дополнительная помощь состоит из кредита в $68,5 миллиона и гранта в $9,5 миллиона.

Деньги предназначены для улучшения участков от Балыкчи до автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт и  Кочкор — Эпкин общей протяженностью 68 километров.

В 2016 году АБР утвердил кредит и грант на сумму $114,35 миллиона на строительство дороги север — юг.

С 1996-го АБР профинансировал в Кыргызстане 11 дорожных проектов и 5 проектов консультативной технической помощи на $658 миллионов. При помощи АБР реабилитировали и улучшили около 985 километров дорог в основных региональных коридорах, включая коридор Бишкек — Ош и Бишкек — Торугарт.
Ссылка:
просмотров: 3687
Версия для печати
Материалы по теме
Азиатский банк развития понизил прогноз по росту ВВП Кыргызстана
$1,7 миллиарда истратили. Берем у Азиатского банка развития еще $641 миллион
Депутата местного кенеша подозревают в грабеже строителей дороги Север — Юг
Альтернативная дорога Север — Юг. Почему отказались от независимого надзора
Вместо электрических столбов. В Нарынской области ставят солнечные батареи
Альтернативная дорога север — юг. Нас ждет новый скандал?
К концу 2018 года госдолг Кыргызстана достигнет 55 процентов ВВП
Увеличение предельного соотношения госдолга к ВВП не должно вызывать опасений
Кыргызстан относится к группе стран с умеренным уровнем госдолга
АБР прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2018 году на уровне 3,5 процента
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;10&nbsp;ноября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 10 ноября. Сколько семья тратит на еду
Всемирный банк выделит Кыргызстану более $300 миллионов Всемирный банк выделит Кыргызстану более $300 миллионов
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 ноября
Правительство Кыргызстана вновь хочет пересмотреть соглашение по&nbsp;&laquo;Кумтору&raquo; Правительство Кыргызстана вновь хочет пересмотреть соглашение по «Кумтору»
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»