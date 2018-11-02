АБР выделил $78 миллионов на строительство двух участков дороги север — юг. Об этом сообщила пресс-служба Азиатского банка развития.
Новый проект дополняет финансирование существующего, поддерживаемого АБР для улучшения региональных связей, мобильности и экономической активности в Кыргызстане.
Дополнительная помощь состоит из кредита в $68,5 миллиона и гранта в $9,5 миллиона.
Деньги предназначены для улучшения участков от Балыкчи до автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт и Кочкор — Эпкин общей протяженностью
В 2016 году АБР утвердил кредит и грант на сумму $114,35 миллиона на строительство дороги север — юг.
С 1996-го АБР профинансировал в Кыргызстане 11 дорожных проектов и 5 проектов консультативной технической помощи на $658 миллионов. При помощи АБР реабилитировали и улучшили около