АБР выделил $78 миллионов на строительство двух участков дороги север — юг. Об этом сообщила пресс-служба Азиатского банка развития.

Новый проект дополняет финансирование существующего, поддерживаемого АБР для улучшения региональных связей, мобильности и экономической активности в Кыргызстане.

Дополнительная помощь состоит из кредита в $68,5 миллиона и гранта в $9,5 миллиона.

Деньги предназначены для улучшения участков от Балыкчи до автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт и Кочкор — Эпкин общей протяженностью 68 километров .

В 2016 году АБР утвердил кредит и грант на сумму $114,35 миллиона на строительство дороги север — юг.