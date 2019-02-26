В Кыргызстане полностью утрачен контроль над фактическим объемом выполненных работ по строительству дорог. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заявил депутат Марат Аманкулов.

По его словам, строительство тоннеля на альтернативной дороге север — юг отстает от графика.

Представитель Министерства транспорта ответил, что протяженность тоннеля составляет 3 тысячи 815 метров. На данный момент завершено строительство 2 тысяч 100 метров.

В ведомстве отметили, что медленные темпы строительства связаны со сложным грунтом — почва оказалась мягче, чем предполагали.