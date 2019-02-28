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Общество

Кыргызстан в апреле ждет еще один аудит ИКАО

В начале апреля 2019 года Кыргызстан пройдет еще один аудит ИКАО для выхода из черного списка ЕС. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.

По его словам, в феврале 2017-го подписан план действий по выводу кыргызских авиакомпаний из черного списка. На сегодня его выполнили на 96 процентов.

Кыргызстан впервые за 10 лет прошел на 84 процента успешно аудит ИКАО.

«Благодаря этому мы можем в апреле вновь пройти аудит. Если пройдем его положительно, то получим возможность подать заявку на выход из черного списка ЕС. Только после этого до конца 2019 года будем работать напрямую с Евросоюзом», — подчеркнул Курманбек Акышев.

Напомним, авиакомпании Кыргызстана попали в черный список Евросоюза еще в 2006-м. Из-за этого им запрещено совершать полеты в европейские города.
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