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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки (93)

Убийство Бурулай. Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции в силе

Бишкекский городской суд оставил приговор обвиняемым в убийстве 19-летней Бурулай Турдалиевой в силе. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.

По ее словам, обвиняемого в убийстве девушки Марса Бодошева приговорили к 20 годам лишения свободы. Обвиняемого в соучастии при похищении девушки Акмата Сеитова приговорили к семи годам лишения свободы.

Напомним, 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. По версии следствия, Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе. В суде подсудимый заявил, что не убивал девушку и сам себя не резал. 
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