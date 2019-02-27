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Общество

В Кыргызстане игра «Исчезни на 48 часов» не распространена

Опасная игра для подростков «Исчезни на 48 часов» была распространена на территории России и других стран два года назад. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В Кыргызстане не зарегистрировано ни одного факта распространения этой игры для подростков.

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«Все имеющиеся факты пропажи несовершеннолетних не связаны с игрой «Исчезни на 48 часов». Письмо службы общественной безопасности ГУВД Бишкека в управление образования при мэрии носит профилактический характер для предупреждения подобных фактов», — прокомментировали в МВД.

В ведомстве отметили, что за два месяца 2019 года милиция зарегистрировала 99 фактов пропажи несовершеннолетних. В настоящее время 91 ребенок нашелся, поиски еще восьмерых продолжают. Ни один из фактов пропажи детей не связан с опасной для подростков игрой «Исчезни на 48 часов».

«Из числа без вести пропавших мальчики — 53, девочки — 46. Когда правоохранители стали уточнять причины исчезновения, выяснилось, что 76 несовершеннолетних ушли из дома, поссорившись с родителями или родственниками, 15 заблудились», — добавили в МВД.
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