19:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Опасная игра «Исчезни на 48 часов». Чиновники Бишкека озаботились проблемой

В связи с появлением новой игры «Исчезни на 48 часов» в школах усилили профилактическую работу. Об этом 24.kg сообщили в управлении образования при мэрии Бишкека.

По их данным, проведены совещания с заместителями директоров школ по воспитательной работе, особое внимание уделено разъяснительной работе среди родителей учащихся в части контроля времяпровождения детей.

«Если ребенок очень увлечен смартфоном, учитель не может ему это запретить. Поэтому советуем родителям посмотреть, насколько это нужная для ребенка вещь, возможно, стоит ограничить время. Пусть дети лучше читают, посещают кружки. Мы сейчас активизируем работу по чтению, культурно-досуговую часть, советуем директорам школ проводить соревнования по шахматам или чем-то еще занять детей», — отметили в ведомстве.

Что касается младшеклассников, в управлении образования советуют родителям провожать и встречать их после уроков, если далеко живут.

В планах также провести рейды по компьютерным клубам.

Напомним, суть игры «Исчезни на 48 часов»: ребенка провоцируют уйти из дома на двое суток и прервать связь с родными и друзьями. Чем активнее поиски волонтеров и сотрудников милиции, тем больше очков получит участник.
Ссылка:
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Родители, бдите! Набирает популярность новая игра «Исчезни на 48 часов»
Популярные новости
Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на&nbsp;беспредел чиновника Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на беспредел чиновника
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Мыли туалеты. Бывшие ученики &laquo;Себата&raquo; рассказали об&nbsp;ужасных условиях в&nbsp;лицее Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее
Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и&nbsp;рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress&nbsp;&mdash; 2019&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress — 2019 в Барселоне
Теперь оплата банковскими картами в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; без комиссии! Теперь оплата банковскими картами в приложении «Мой О!» без комиссии!
Интернет в&nbsp;подарок при подключении проводного телефона ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет в подарок при подключении проводного телефона ОАО «Кыргызтелеком»
MegaCom снижает стоимость на&nbsp;внесетевые звонки MegaCom снижает стоимость на внесетевые звонки