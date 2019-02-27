Опасная игра «Исчезни на 48 часов». Чиновники Бишкека озаботились проблемой

В связи с появлением новой игры «Исчезни на 48 часов» в школах усилили профилактическую работу. Об этом 24.kg сообщили в управлении образования при мэрии Бишкека.

По их данным, проведены совещания с заместителями директоров школ по воспитательной работе, особое внимание уделено разъяснительной работе среди родителей учащихся в части контроля времяпровождения детей.

«Если ребенок очень увлечен смартфоном, учитель не может ему это запретить. Поэтому советуем родителям посмотреть, насколько это нужная для ребенка вещь, возможно, стоит ограничить время. Пусть дети лучше читают, посещают кружки. Мы сейчас активизируем работу по чтению, культурно-досуговую часть, советуем директорам школ проводить соревнования по шахматам или чем-то еще занять детей», — отметили в ведомстве.

Что касается младшеклассников, в управлении образования советуют родителям провожать и встречать их после уроков, если далеко живут.

В планах также провести рейды по компьютерным клубам.

Напомним, суть игры «Исчезни на 48 часов»: ребенка провоцируют уйти из дома на двое суток и прервать связь с родными и друзьями. Чем активнее поиски волонтеров и сотрудников милиции, тем больше очков получит участник.