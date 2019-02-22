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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (257)

Жертвой расширения улицы Каракульской станет Ботанический сад

Генеральный план, по которому улица Каракульская должна быть расширена в ущерб Ботаническому саду, в 2006 году утверждало правительство Кыргызстана. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» сообщил начальник управления капитального строительства Уланбек Азыгалиев. 

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По его словам, альтернативы расширения улицы нет.

«На перекрестке улиц Медерова и Токтоналиева должна быть мини-развязка. По проектно-сметной документации 15 метров проезжей части идет по территории Ботанического сада. Так как он является особо охраняемым объектом, самостоятельно мы вопрос не можем решить. Альтернативы тоже нет», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Напомним, что в рамках реконструкции дорог часть Ботанического сада в Бишкеке должны вырубить. Депутаты не раз поднимали этот вопрос, однако будущее сада так и не решено.
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