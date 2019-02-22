Жертвой расширения улицы Каракульской станет Ботанический сад

Генеральный план, по которому улица Каракульская должна быть расширена в ущерб Ботаническому саду, в 2006 году утверждало правительство Кыргызстана. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» сообщил начальник управления капитального строительства Уланбек Азыгалиев.

По его словам, альтернативы расширения улицы нет.

«На перекрестке улиц Медерова и Токтоналиева должна быть мини-развязка. По проектно-сметной документации 15 метров проезжей части идет по территории Ботанического сада. Так как он является особо охраняемым объектом, самостоятельно мы вопрос не можем решить. Альтернативы тоже нет», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Напомним, что в рамках реконструкции дорог часть Ботанического сада в Бишкеке должны вырубить. Депутаты не раз поднимали этот вопрос, однако будущее сада так и не решено.