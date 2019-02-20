Цифра дня. В тюрьмах Кыргызстана за терроризм и экстремизм сидят 245 человек

В Кыргызстане в закрытых учреждениях за терроризм и экстремизм сидят 245 человек. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, число осужденных за терроризм и экстремизм, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, ежегодно увеличивается.

В закрытых учреждениях за экстремизм и терроризм отбывают наказание 245 человек. В колониях-поселениях за эти преступления содержат 215 осужденных.

На учете уголовно-исполнительной инспекции состоят 86 человек, приговоренных к условному сроку за данные преступления.