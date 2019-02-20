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Общество

На Алмазбека Атамбаева опять подали в суд. За упразднение пятой графы

На экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и экс-главу ГРС Тайырбека Сарпашева подали в суд за упразднение пятой графы в паспортах. Иск подал переселенец Хайдарали Халиков.

В исковом заявлении он указал, что в 2013 году его семья по программе «Кайрылман» переехала в Кыргызстан из Узбекистана и получила гражданство.

«Мы хотели сохранить свою национальность. Но Атамбаев и Сарпашев убрали из паспортов графу «Национальность». Это незаконно. Просим признать это», — пояснил Хайдарали Халиков.

Он оценил ущерб, причиненный его семье, в 6 миллионов сомов. Иск подан в Аламединский районный суд.

Ранее с иском к экс-президенту страны в суд обратились бывшие депутат парламента Ахматбек Келдибеков, генеральный прокурор Азимбек Бекназаров и глава ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес.
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