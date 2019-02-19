Продажа детей в Бишкеке. Подсудимые против присутствия прессы в суде

В Первомайском районном суде Бишкека начался процесс по уголовному делу о продаже детей. На скамье подсудимых семь человек, из которых трое под домашним арестом.
Адвокаты подсудимых заявили ходатайство об удалении прессы из зала. Защитник зачитал заявление о том, что присутствующие на заседании представители СМИ наносят моральный вред родным и близким подсудимых.
Адвокаты обвиняемых заявили ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.
Прокурор выступил против. Судья постановил, что процесс пройдет в открытом режиме.
Напомним, милиционеры задержали врачей, подозреваемых в продаже детей в Бишкеке. По данным МВД, установлено три факта продажи младенцев. Медики не только продавали детей, но и помогали делать новым родителям свидетельства о рождении.