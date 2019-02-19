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Общество
Сюжет: Продажа детей (24)

Продажа детей в Бишкеке. Подсудимые против присутствия прессы в суде

В Первомайском районном суде Бишкека начался процесс по уголовному делу о продаже детей. На скамье подсудимых семь человек, из которых трое под домашним арестом.

Адвокаты подсудимых заявили ходатайство об удалении прессы из зала. Защитник зачитал заявление о том, что присутствующие на заседании представители СМИ наносят моральный вред родным и близким подсудимых.

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Судья Мирлан Термечиков ответил, что по Конституции суд не имеет права удалять прессу, поскольку процесс открытый. «Во время открытого процесса пресса наряду с другими гражданами имеет право присутствовать в зале заседания. Суд может удалить прессу, если кто-то будет нарушать порядок», — сказал Мирлан Термечиков.

Адвокаты обвиняемых заявили ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Прокурор выступил против. Судья постановил, что процесс пройдет в открытом режиме.

Напомним, милиционеры задержали врачей, подозреваемых в продаже детей в Бишкеке. По данным МВД, установлено три факта продажи младенцев. Медики не только продавали детей, но и помогали делать новым родителям свидетельства о рождении.
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