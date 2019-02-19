Перепись населения. Каждый житель Кыргызстана ответит на 19 вопросов

В форму для переписи населения Кыргызстана включили 19 вопросов. Об этом на заседании республиканской комиссии по переписи населения и жилищного фонда сообщил заместитель председателя Национального статистического комитета Кошой Исалиев.

По его данным, во время переписи граждане страны не имеют права отказаться от предоставления информации по запрашиваемым вопросам.

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«В них нет информации личного характера. Вопросы касаются демографии, этнической принадлежности, занятости, форм и источников дохода. По просьбе представительства ООН в КР включен вопрос о денежных переводах от родственников. Добавили вопрос и о миграции — постоянном месте жительства, месте проживания во время переписи и времени нахождения в указанном месте», — рассказал Кошой Исалиев.

Отметим, что иностранных граждан также опросят во время переписи. Они должны рассказать о цели визита в Кыргызстан.

«Есть вопросы о инвалидности, использовании новых информационных технологий, обмене информацией», — подчеркнул заместитель председателя Нацстаткома.

Список вопросов могут изменить по результатам переписи жителей Токмака, который выбрали в качестве пилотного. Перепись населения в городе начнется 25 марта этого года.

По данным Нацстаткома, для проведения переписи привлекут 25 тысяч человек.