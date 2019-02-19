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Общество

В школе от «Газпрома» смогут учиться дети из бишкекского микрорайона «Асанбай»

Микроучастком новой школы на 960 мест на южной магистрали предварительно станет микрорайон «Асанбай». Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам сообщила начальник управления образования Сауле Мейрманова.

«Пока школа не сдана в эксплуатацию, мы не можем говорить о границах микроучастка, но при назначении директора она сделает все, чтобы организовать электронную запись в первый класс. Предварительно Октябрьская администрация рассматривает детей, проживающих в микрорайоне «Асанбай». Есть предварительный список», — сообщила Сауле Мейрманова.

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Депутаты поинтересовались, какой аттестат будут получать выпускники. «В меморандуме указано, что будет внедряться программа российской образовательной школы для возможного получения российского аттестата о среднем образовании», — отметил один из депутатов.

Сауле Мейрманова отметила, что школа будет работать по государственному образовательному стандарту.

Депутаты выразили обеспокоенность по поводу педагогического коллектива, который пока не сформирован. Они напомнили историю с новой школой в «Джале», которую построили китайцы и передали муниципалитету. Там столкнулись с проблемами обеспечения учебниками, учителями и администрацией, поменяли директора.

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Депутаты БГК поручили управлению образования провести тщательный отбор учителей в газпромовскую школу и усилить конкурсные требования к членам педагогического коллектива.

«Когда есть мощная база, остается только персонал. Поэтому надо набрать профессионалов», — отметил депутат Эльмир Досалиев.

Напомним, депутаты городского кенеша на очередной сессии подняли вопрос, что компания строит школу, но коммуникации к ней еще не подвели. Они высказали опасения, что муниципалитет может не успеть закончить работу к моменту сдачи объекта в эксплуатацию. В муниципалитете поспешили заверить, что успеют завершить все работы в срок.
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