Школа от «Газпрома». В мэрии уверяют, что успеют сделать инженерные коммуникации

В мэрии Бишкека уверяют, что успеют подвести в срок все инженерные коммуникации к школе, которую строит «Газпром Кыргызстан». Об этом на сессии Бишкекского горкенеша сообщил вице-мэр столицы Бакытбек Дюшембиев.
Напомним, депутаты подняли вопрос, что компания строит школу, но коммуникации к ней еще не подвели. Они высказали опасения, что муниципалитет может не успеть закончить работу к моменту сдачи объекта в эксплуатацию.
«Для реализации проекта предоставлена территория в южной планировочной зоне. Завершение строительства ожидается 31 мая, а открытие школы — 1 сентября. Мэрия взяла обязательства по обеспечению школы внешними инженерными сетями», — отметил он.
Вице-мэр добавил, что в южной планировочной зоне есть проблемы с обеспечением инженерными сетями.
«На данный момент муниципалитет выполнил работы по электроснабжению, решен вопрос строительства канализации, сетей связи. Остается проблема с обеспечением водопровода. 19 февраля вскроем тендерную документацию. Мы должны построить сеть на 963 погонных метра, определены точки подключения», — сообщил он.
Он заверил, что к моменту завершения строительства школы вопросов инженерных сетей со стороны мэрии не будет.
«Средства заложены, все идет по плану, думаю, проблем не будет», — сказал он.
«В бюджет закладываем проектирование и строительство продолжения улиц Жукеева-Пудовкина в южную часть со строительством моста. Проектные работы включены в титульный список на 2019 год. Но для открытия школы продлим улицу Сухэ-Батора. Работу завершим до сентября», — заверил он.
Напомним, капсулу в фундамент школы заложил 29 августа 2017 года бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Школа рассчитана на 960 учеников. В ней два крытых бассейна, медиаклассы, спортплощадки.