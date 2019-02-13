Школа от «Газпрома». В мэрии уверяют, что успеют сделать инженерные коммуникации

В мэрии Бишкека уверяют, что успеют подвести в срок все инженерные коммуникации к школе, которую строит «Газпром Кыргызстан». Об этом на сессии Бишкекского горкенеша сообщил вице-мэр столицы Бакытбек Дюшембиев.

Напомним, депутаты подняли вопрос, что компания строит школу, но коммуникации к ней еще не подвели. Они высказали опасения, что муниципалитет может не успеть закончить работу к моменту сдачи объекта в эксплуатацию.

Вице-мэр Бакытбек Дюшембиев сообщил, что между мэрией и компанией подписано соглашение о строительстве школы на 960 мест.

«Для реализации проекта предоставлена территория в южной планировочной зоне. Завершение строительства ожидается 31 мая, а открытие школы — 1 сентября. Мэрия взяла обязательства по обеспечению школы внешними инженерными сетями», — отметил он.

Вице-мэр добавил, что в южной планировочной зоне есть проблемы с обеспечением инженерными сетями.

«На данный момент муниципалитет выполнил работы по электроснабжению, решен вопрос строительства канализации, сетей связи. Остается проблема с обеспечением водопровода. 19 февраля вскроем тендерную документацию. Мы должны построить сеть на 963 погонных метра, определены точки подключения», — сообщил он.

Он заверил, что к моменту завершения строительства школы вопросов инженерных сетей со стороны мэрии не будет.

«Средства заложены, все идет по плану, думаю, проблем не будет», — сказал он.

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Бакытбек Дюшембиев ответил и на вопрос о строительстве дороги к школе. По его словам, приняты два варианта — продолжить улицу Сухэ-Батора до учебного заведения и продлить улицу Жукеева-Пудовкина до села Орто-Сай.

«В бюджет закладываем проектирование и строительство продолжения улиц Жукеева-Пудовкина в южную часть со строительством моста. Проектные работы включены в титульный список на 2019 год. Но для открытия школы продлим улицу Сухэ-Батора. Работу завершим до сентября», — заверил он.

Напомним, капсулу в фундамент школы заложил 29 августа 2017 года бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Школа рассчитана на 960 учеников. В ней два крытых бассейна, медиаклассы, спортплощадки.