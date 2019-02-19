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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (252)

В мэрии Бишкека ищут золотую середину между ремонтом дорог и сносом деревьев

Столичные власти планируют организовать выезд по улицам, которые отремонтируют в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека», с участием представителей неправительственных, общественных организаций, СМИ. Об этом заявили на совещании в мэрии.

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Начальник управления капитального строительства Уланбек Азыгалиев отметил, что сотрудники начали обход каждой улицы.

«Мы убедились, что в первоначально озвученное количество заленых насаждений, которые попадают под снос, вошли и аварийные растения, и пеньки, и кустарники. Количество значительно уменьшится. Кроме того, пересматриваем проекты, чтобы подкорректировать без нарушения строительных норм», — сказал он.

По его словам, мэрия постарается не будоражить общественность и найти золотую середину, чтобы и дороги были построены, и меньше деревьев попало под снос.

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Директор Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева отметила, что к такой работе надо привлекать не только представителей муниципального предприятия, но и ученых из НАН, Института леса и Ботсада.

«Нам необходимо привлечь специалистов-экологов, чтобы они озвучили мнение относительно вырубок. Также мы предложили УКС приглашать во время обследования улиц местных жителей, чтобы они высказывали свое мнение», — сказала она.

В муниципалитете не смогли назвать, какое количество деревьев попадет под снос.

Напомним, ранее озвучено, что под снос может попасть около 4 тысяч деревьев. Экологи и активисты выступили против вырубки зеленых насаждений.
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