Электронная очередь в школу. Узнайте, как она будет работать

Ежегодно в преддверии нового учебного года родители сталкиваются с проблемой устройства ребенка в первый класс. Особенно остро вопрос стоит в Бишкеке. Зачастую в приеме семилеток отказывают из-за переполненности классов. Но за определенный вступительный взнос или помощь школе свободное место могут найти.

Для полного учета детей, нуждающихся в учебных местах, и минимизации коррупционных схем в Кыргызстане запускают проект «Электронная запись в школу».

У каждого гражданина КР появится возможность зарегистрировать ребенка, достигшего школьного возраста (6-7 лет), в едином электронном реестредля поступления в первый класс в государственные и муниципальные общеобразовательные организации.

Прием заявлений пройдет в два этапа: 15 февраля — 15 мая 2019 года — по микроучастку, 16 мая — 15 августа — вне микроучастка. Регистрация и последующее зачисление — бесплатные.

В пресс-службе Министерства образования и науки ответили на некоторые вопросы читателей 24.kg.

1 Когда электронную запись в школы запустят по всей республике? Зачисление детей в первый класс на 2019/20 учебный год через электронную систему начинается с 15 февраля по Бишкеку в пилотном режиме.



В 2020-м запись в первый класс на 2020/21 учебный год начнется в Оше. О других регионах страны пока ничего не известно.

2 Где можно посмотреть на карту микроучастков? На сайте mektep.edu.gov.kg или в районном центре образования Бишкека.

3 В этом году в младших классах было по 55 детей, сидели по трое за партой. Как будут рассчитывать число мест в школах? По проектной мощности или по фактическому количеству заявок? Всех ли обратившихся по микроучастку примут? Данный вопрос будет решать столичное управление образования.

4 Оставляет ли система право выбора статусной школы, если ребенок проживает не по микроучастку? Да, но дети будут приняты при наличии свободных мест.

5 Если ребенка все же зачислили в школу, можно ли выбрать конкретного учителя начальных классов? Распределение по классам осуществляется на уровне школ.

6 Если родители не знали о проекте и не встали вовремя в очередь, примут ли их ребенка в школу? Зачислят его по участку или в любую другую школу, где остались свободные места? Управление образования мэрии Бишкека создаст специальную комиссию, которая будет рассматривать каждую ситуацию в отдельности.

7 Есть ли возможность продвинуть нужного человека в очереди по звонку сверху или за так называемый добровольно-принудительный взнос? Электронная запись в школу полностью исключает человеческий фактор. Каждый родитель имеет возможность отслеживать продвижение в очереди своего ребенка. Для этого необходимо зайти на сайт mektep.edu.gov.kg и выбрать «Проверка статуса». Затем надо ввести персональный регистрационный номер или номер свидетельства о рождении ребенка. Проверять статус ребенка можно 24 часа 7 дней в неделю. Кстати, система поддерживает прием заявок даже через смартфон, необязательно иметь компьютер.