Электронная очередь в школу. Узнайте, как она будет работать

Ежегодно в преддверии нового учебного года родители сталкиваются с проблемой устройства ребенка в первый класс. Особенно остро вопрос стоит в Бишкеке. Зачастую в приеме семилеток отказывают из-за переполненности классов. Но за определенный вступительный взнос или помощь школе свободное место могут найти.
Для полного учета детей, нуждающихся в учебных местах, и минимизации коррупционных схем в Кыргызстане запускают проект «Электронная запись в школу».
Прием заявлений пройдет в два этапа: 15 февраля — 15 мая 2019 года — по микроучастку, 16 мая — 15 августа — вне микроучастка. Регистрация и последующее зачисление — бесплатные.
В пресс-службе Министерства образования и науки ответили на некоторые вопросы читателей 24.kg.
Когда электронную запись в школы запустят по всей республике?
Зачисление детей в первый класс на 2019/20 учебный год через электронную систему начинается с 15 февраля по Бишкеку в пилотном режиме.
В 2020-м запись в первый класс на 2020/21 учебный год начнется в Оше. О других регионах страны пока ничего не известно.
Где можно посмотреть на карту микроучастков?
На сайте mektep.edu.gov.kg или в районном центре образования Бишкека.
В этом году в младших классах было по 55 детей, сидели по трое за партой. Как будут рассчитывать число мест в школах? По проектной мощности или по фактическому количеству заявок? Всех ли обратившихся по микроучастку примут?
Данный вопрос будет решать столичное управление образования.
Оставляет ли система право выбора статусной школы, если ребенок проживает не по микроучастку?
Да, но дети будут приняты при наличии свободных мест.
Если ребенка все же зачислили в школу, можно ли выбрать конкретного учителя начальных классов?
Распределение по классам осуществляется на уровне школ.
Если родители не знали о проекте и не встали вовремя в очередь, примут ли их ребенка в школу? Зачислят его по участку или в любую другую школу, где остались свободные места?
Управление образования мэрии Бишкека создаст специальную комиссию, которая будет рассматривать каждую ситуацию в отдельности.
Есть ли возможность продвинуть нужного человека в очереди по звонку сверху или за так называемый добровольно-принудительный взнос?
Электронная запись в школу полностью исключает человеческий фактор. Каждый родитель имеет возможность отслеживать продвижение в очереди своего ребенка. Для этого необходимо зайти на сайт mektep.edu.gov.kg и выбрать «Проверка статуса». Затем надо ввести персональный регистрационный номер или номер свидетельства о рождении ребенка. Проверять статус ребенка можно 24 часа 7 дней в неделю. Кстати, система поддерживает прием заявок даже через смартфон, необязательно иметь компьютер.
Будут ли доступны списки, чтобы родители могли отслеживать очередность?
Родители будут иметь беспрепятственный доступ к АИС «Электронная запись в школы». Это позволяет отслеживать положение своего заявления, число детей, зарегистрированных до него в системе, а также видеть заявления льготных категорий граждан.
Ранее сообщалось, что первыми будут зачислять дошкольников, проживающих по участку, детей военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы, этнических кыргызов, переселившихся в республику и имеющих статус кайрылманов.