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Общество

Дорогой внедорожник вернули на баланс автобазы Минздрава

Дорогой внедорожник вернули на баланс автобазы Министерства здравоохранения Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщила председатель общественного совета при Минздраве Нурхан Жумабаева.

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«Машину купили на средства проекта ФОР («Финансирование на основе результатов»), но ее передали в оперативное управление в гараж Управделами президента и правительства на основе правительственного постановления. Но у машины есть целевое назначение. 11 февраля министр подписал приказ, а 12 февраля мы ее забрали. Сегодня она выехала по проекту ФОР в Баткенскую область», — сообщила она.

В рамках проекта «Финансирование на основе результатов» (ФОР) Минздрав приобрел два дорогих внедорожника — RAV-4 ($42 тысячи) и Toyota LC ($59 тысяч). Руководитель ведомства Космосбек Чолпонбаев отметил, что их купили для экспертов, чтобы они могли выезжать в регионы для оценки медицинских учреждений. Одну машину передали подразделению ФОМС по Таласской области. Вопрос целесообразности приобретения дорогих внедорожников подняли депутаты Жогорку Кенеша.

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