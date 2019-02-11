12:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстан приехали граждане Нигерии по поддельным визам

ГКНБ пресек попытку незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана иностранцами. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что 6 февраля на КПП «Манас аэропорт» при прохождении пограничного контроля выявлены граждане Нигерии Икене Анайо и Карим Ахмед Оламилекан, прибывшие международным авиарейсом. Они пытались незаконно пересечь государственную границу с использованием поддельных распечаток электронных виз КР.

Единая система учета внешней миграции выявила несоответствие электронных виз. По результатам выяснения всех обстоятельств иностранцы были депортированы из страны.
Ссылка:
просмотров: 749
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец пытался проехать в анклав Сох по чужому паспорту
Популярные новости
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Пересечение стоп-линии на&nbsp;запрещающий сигнал. Видео о&nbsp;&laquo;Безопасном городе&raquo; Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал. Видео о «Безопасном городе»
Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не&nbsp;будут Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не будут
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;GERGERT SPORT запустили новый бесплатный кредитный продукт «Бакай Банк» и GERGERT SPORT запустили новый бесплатный кредитный продукт
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля