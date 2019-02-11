В Кыргызстан приехали граждане Нигерии по поддельным визам

ГКНБ пресек попытку незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана иностранцами. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что 6 февраля на КПП «Манас аэропорт» при прохождении пограничного контроля выявлены граждане Нигерии Икене Анайо и Карим Ахмед Оламилекан, прибывшие международным авиарейсом. Они пытались незаконно пересечь государственную границу с использованием поддельных распечаток электронных виз КР.

Единая система учета внешней миграции выявила несоответствие электронных виз. По результатам выяснения всех обстоятельств иностранцы были депортированы из страны.