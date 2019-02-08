Минздрав: Инспектора Счетной палаты отправляли в Италию за счет доноров

В Министерстве здравоохранения утверждают, что инспектора Счетной палаты в командировку в Италию отправляли за счет доноров. Об этом сообщили в центре информации и связи с общественностью Министерства здравоохранения.

Напомним, Генеральная прокуратура совместно с АКС ГКНБ выявила отдельные факты злоупотребления должностных лиц Министерства здравоохранения и Счетной палаты. Надзорный орган считает, что за счет Минздрава сотрудник Счетной палаты, который в министерстве проводил аудит, в 2017 году поехал в Италию. На поездку потратили почти 460 тысяч сомов.

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В Минздраве сообщили, что в секторе здравоохранения реализуется проект SWAp, финансируемый донорами. В соглашении оговорено, что план закупок должен составляться по согласованию с донорами.

В плане закупок Минздрава на 2017-2018 годы предусматривались обучение специалистов ведомства, ФОМСа и повышение потенциала внешних финансовых структур (Счетной палаты, министерств финансов и экономики) по вопросам финансового и операционного аудита в здравоохранении.

«Министерство здравоохранения направило письмо в Счетную палату, чтобы она определила кандидатуру для участия в учебном курсе. После для подтверждения расходов по плану закупок Минздрав направил письмо донорам о получении одобрения на кандидатуру специалиста Счетной палаты. Он прошел обучение», — отметили в ведомстве.