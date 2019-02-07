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Общество

Инспектор Счетной палаты за счет Минздрава съездил в командировку в Италию

Генеральная прокуратура совместно с АКС ГКНБ выявила отдельные факты злоупотребления должностных лиц Министерства здравоохранения и Счетной палаты Кыргызстана.

Установлено, что в 2017 году должностными лицами Счетной палаты производился аудит составления и исполнения смет расходов бюджетных, специальных и иных средств Министерства здравоохранения за 2016-й.

28 августа 2017 года чиновники Минздрава и Счетной палаты, злоупотребляя служебным положением, несмотря на то, что в рамках реализации национальной программы «Ден-соолук — 2» предусматривалось обучение специалистов в сфере здравоохранения, незаконно отправили в заграничную поездку в Турин (Италия) главного государственного инспектора Счетной палаты. На тот момент он еще не завершил проверку.

В результате необоснованно использовано 459,8 тысячи сомов, выделенных из республиканского бюджета.

Материалы проверки переданы в ГСУ ГКНБ для организации досудебного производства.
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