Новый план детальной планировки Бишкека представят осенью

Совещание по доработке плана детальной планировки Бишкека состоялось вчера в столичной мэрии. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала участница ОФ «Наше право» Светлана Антропова. Прессу на совещание не пригласили.

По ее словам, мэр города Бишкека озвучил, что НИИ Градостроительства так и не выполнил работу по разработке ПДП, при этом оплатили им ее почти на 90 процентов.

Активист, член партии зеленых Александр Толмачев выложил на своей странице в социальной сети Facebook видеозапись совещания.

Мэр города Албек Ибраимов отметил, что разрабатывать рабочий проект ПДП центральной части города Бишкек НИИ Градостроительства начал в 2006 году. Но приостановил работу из-за недофинонсирования. В 2011 году Бишкекский горкенеш поручил мэрии изыскать финансирование и разработать план.

В 2014 году Управление капитального строительства заключило договор с НИИ на 18,8 миллиона и произвело предоплату в размере 50 процентов.

«Другого института градостроительства, чтобы создать альтернативный план, в Кыргызстане нет. Приглашать разработчиков из других стран финансовой возможности нет. НИИ выплатили 16, 4 миллиона сомов. Остаток перечислят после окончания всех работ», — рассказал мэр.

«Исполнитель не заинтересован в получении оставшихся 10 процентов и может отказаться от них. Потому что замечаний по плану очень много», — подчеркнул мэр.

Албек Ибраимов объяснил, почему мэрия практически полностью выплатила сумму. По его словам, бывший директор НИИ постоянно писал письма, что для работы и оплаты труда специалистов нужны деньги.

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«Целый институт работал на протяжении многих лет и не может дать внятного ответа. Что мы должны сделать? Если скажем, что ПДП не устраивает ни общество, ни мэрию, должны подать в суд и потребовать возврата денег. Они хотят быстрее отчитаться, потому что это скомканный проект. Их не интересует: будет завтра метро или не будет, будут дома сносить или нет. Все это станет проблемой заказчика — мэрии», — отметил он.

Албек Ибраимов подчеркнул, что вопрос можно затягивать бесконечно и не получить внятного ответа. «Поэтому мы хотим завершить и поставить точку. С учетом предложений горожан», — подчеркнул мэр.

Проект ПДП с замечаниями вернули на доработку. В сентябре НИИ должен представить новый вариант. Мэр пообещал, что его также вынесут на общественные слушания.