Новый план детальной планировки Бишкека представят осенью

Совещание по доработке плана детальной планировки Бишкека состоялось вчера в столичной мэрии. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала участница ОФ «Наше право» Светлана Антропова. Прессу на совещание не пригласили.
По ее словам, мэр города Бишкека озвучил, что НИИ Градостроительства так и не выполнил работу по разработке ПДП, при этом оплатили им ее почти на 90 процентов.
Активист, член партии зеленых Александр Толмачев выложил на своей странице в социальной сети Facebook видеозапись совещания.
В 2014 году Управление капитального строительства заключило договор с НИИ на 18,8 миллиона и произвело предоплату в размере 50 процентов.
«Другого института градостроительства, чтобы создать альтернативный план, в Кыргызстане нет. Приглашать разработчиков из других стран финансовой возможности нет. НИИ выплатили 16, 4 миллиона сомов. Остаток перечислят после окончания всех работ», — рассказал мэр.
«Исполнитель не заинтересован в получении оставшихся 10 процентов и может отказаться от них. Потому что замечаний по плану очень много», — подчеркнул мэр.
Албек Ибраимов объяснил, почему мэрия практически полностью выплатила сумму. По его словам, бывший директор НИИ постоянно писал письма, что для работы и оплаты труда специалистов нужны деньги.
Албек Ибраимов подчеркнул, что вопрос можно затягивать бесконечно и не получить внятного ответа. «Поэтому мы хотим завершить и поставить точку. С учетом предложений горожан», — подчеркнул мэр.
Проект ПДП с замечаниями вернули на доработку. В сентябре НИИ должен представить новый вариант. Мэр пообещал, что его также вынесут на общественные слушания.