Перестрелка в Токмаке. Начата проверка сотрудников милиции, не сообщивших о ЧП

Следователи проверяют милиционеров, не сообщивших о перестрелке в Токмаке. Об этом на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

По его словам, проверку ведет служба внутренних расследований МВД.

«У следствия много вопросов и к другим службам, которые не сообщили о произошедшем милиции. В отношении милиционеров Токмака, которые не владели информацией о перестрелке близ границы, проводится служебное расследование. По результатам мы расскажем обо всем общественности», — сказал Кашкар Джунушалиев.

В ночь на 24-25 января около Токмака произошла перестрелка. Один участник перестрелки — родственник депутата Жогорку Кенеша — госпитализирован. На больничную койку попал и второй участник вооруженного конфликта. Суд вынес постановление об аресте обоих — Аскат Усенов и Дастан Бейшенкулов водворены в СИЗО.