13:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Перестрелка в Токмаке. Начата проверка сотрудников милиции, не сообщивших о ЧП

Следователи проверяют милиционеров, не сообщивших о перестрелке в Токмаке. Об этом на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

По его словам, проверку ведет служба внутренних расследований МВД.

«У следствия много вопросов и к другим службам, которые не сообщили о произошедшем милиции. В отношении милиционеров Токмака, которые не владели информацией о перестрелке близ границы, проводится служебное расследование. По результатам мы расскажем обо всем общественности», — сказал Кашкар Джунушалиев.

В ночь на 24-25 января около Токмака произошла перестрелка. Один участник перестрелки — родственник депутата Жогорку Кенеша — госпитализирован. На больничную койку попал и второй участник вооруженного конфликта. Суд вынес постановление об аресте обоих — Аскат Усенов и Дастан Бейшенкулов водворены в СИЗО.
Ссылка:
просмотров: 647
Версия для печати
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41&nbsp;лицензией на&nbsp;месторождения Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41 лицензией на месторождения
Бизнес
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Новое эксклюзивное роуминг-направление в&nbsp;Крыму от&nbsp;MegaCom Новое эксклюзивное роуминг-направление в Крыму от MegaCom
Кыргызтелеком&nbsp;&mdash; провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и&nbsp;проступков Кыргызтелеком — провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и проступков
Опухоль головного мозга лечению поддается Опухоль головного мозга лечению поддается