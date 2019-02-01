Перестрелка в Токмаке. Оба участника признались в вооруженном конфликте

Оба участника перестрелки в Токмаке Аскат Усенов и Дастан Бейшенкулов на повторном допросе признались в том, что возле КПП произошел вооруженный конфликт. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, оба решением суда арестованы на время следствия сроком на два месяца и водворены в Бишкекский СИЗО-1.

Аскат Усенов на допросе признался, что вытащил пистолет, так как у Дастана Бейшенкулова тоже было оружие.

В ночь на 24-25 января около Токмака произошла перестрелка. ГУВД Чуйской области поспешило опровергнуть инцидент. Однако на пресс-конференции 29 января глава ведомства Самат Курманкулов вынужден был признать, что инцидент был, но первым о нем узнали журналисты.