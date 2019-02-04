От борца с криминалом до противника Атамбаева. 16 фактов об Омурбеке Суваналиеве

Генерал-майор милиции в отставке Омурбек Суваналиев стал заместителем секретаря Совета безопасности. 24.kg собрало информацию о том, чем в свое время он прославился и заслужил прозвище Комиссар Каттани.

1 Учеба в Караганде

Омурбек Суваналиев окончил Карагандинскую высшую школу МВД. В 21 год устроился в УВД Таласской области. Карьеру начал старшим оперуполномоченным.

2Переезд во Фрунзе

Во Фрунзе Омурбек Суваналиев переехал в 1986 году. Его перевели на равнозначную должность в Ленинский РОВД.

3 Встреча с террористами

В сентябре 1990-го в аэропорту Пржевальска два террориста захватили самолет Ан-2, следовавший во Фрунзе. Единственным милиционером, решившим пойти на переговоры с преступниками, стал Омурбек Суваналиев. По данным СМИ, он вырвал бомбу из рук террориста. После руководил УВД Иссык-Кульского района.

4 Появление Каттани

В марте 1992 года Омурбека Суваналиева арестовали и водворили в СИЗО за превышение должностных полномочий. Он застал своего подчиненного в кабинете с проституткой и избил его. Суд Омурбека Суваналиева оправдал. Тогда же его и прозвали Комиссар Каттани, в честь главного героя популярного в те годы итальянского криминального сериала «Спрут».

5 Первые шаги в политике

Политическая карьера Омурбека Суваналиева началась в 1995 году. Тогда он стал депутатом Жогорку Кенеша. Однако спустя два года отказался от мандата и возглавил управление Министерства национальной безопасности по Ошской области.

6 Вагоны с оружием

В 1998-м Омурбек Суваналиев задержал 20 вагонов с контрабандным оружием. Общий вес боеприпасов составил 700 тонн. После того как правительство решило закрыть это дело, он подал в отставку.

7 С политикой не согласен

В мае 2005 года Омурбек Суваналиев занял пост начальника УВД Бишкека. Спустя пару месяцев ушел в отставку со словами: «Я мечтал о том, что жители Бишкека будут ходить по улицам города без страха, и намеревался очистить столицу от криминальных элементов, но политика повернула совсем в другое русло, и я с ней категорически не согласен».

Омурбек Суваналиев отказался от должности начальника УВД Баткенской области, но в октябре 2005-го согласился стать заместителем министра внутренних дел Кыргызстана.

8 Вознесенный оппозицией

С ноября 2006-го по февраль 2007 года по требованию оппозиции Омурбек Суваналиев работал и. о. министра внутренних дел КР.

9 Арест за митинги

В том же 2007-м Омурбек Суваналиев возглавлял штаб оппозиционного объединенного фронта «За достойное будущее Кыргызстана». После неудачных митингов его арестовали и обвинили в организации массовых беспорядков. Вместе с ним в изоляторе сидели политик Омурбек Абдырахманов и журналист Адилет Айтикеев. Под давлением правозащитников их освободили.

10 На службе президента

В сентябре 2007 года Омурбека Суваналиева назначили заведующим отделом обороны и безопасности администрации президента Кыргызстана.

11 Во главе области

В 2008-м назначили губернатором Нарынской области. Главой администрации Омурбек Суваналиев работал до 2010 года.

12 Кровавый Ош

В 2010-м Омурбек Суваналиев вновь вернулся в органы внутренних дел. На этот раз возглавил ГУВД Ошской области. Однако после июньских событий покинул пост со словами: «Я не хочу быть соучастником, возможно, еще более суровых событий».

13 В президенты не прошел

В 2011 году Омурбек Суваналиев баллотировался в президенты.

14 Вновь оппозиция

В 2012-м Омурбек Суваналиев вошел в оппозиционное движение «Глас народа».

15 Против СДПК

В 2013 году, возглавляя движение «Сопротивление», организовал митинг в Таласе. Участники акции протеста выступили против узурпации власти СДПК и хотели создания правительства народного доверия.

16 Атамбаев кетсин

В 2014-м Омурбек Суваналиев вошел в Народное оппозиционное движение. Он предлагал пойти на выборы с лозунгом «Атамбаев кетсин», но не нашел поддержки у соратников.