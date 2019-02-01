Тендер на покупку линейных ускорителей завершен. Об этом 24.kg сообщила председатель тендерной комиссии Гульмира Абдразакова.

По ее словам, тендерная комиссия определилась с поставщиком оборудования, но пока не может назвать компанию-победителя. Перед оглашением результатов необходимо провести аудит конкурса.

В течение 10 дней будут объявлены итоги.

В конкурсе на поставку линейного ускорителя приняли участие две компании — ООО «ПЭТРУСКо» и MN Medical OU.

Тендер на приобретение оборудования объявил Национальный центр онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызстана. На его покупку планировали потратить 352 миллиона 26 тысяч сомов. Это третья попытка купить линейный ускоритель.

Напомним, что компания Centerra Gold выделила $10 миллионов на покупку современного оборудования для онкологического центра.