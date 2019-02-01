Тендер на покупку линейных ускорителей завершен. Об этом 24.kg сообщила председатель тендерной комиссии Гульмира Абдразакова.
По ее словам, тендерная комиссия определилась с поставщиком оборудования, но пока не может назвать компанию-победителя. Перед оглашением результатов необходимо провести аудит конкурса.
В течение 10 дней будут объявлены итоги.
Тендер на приобретение оборудования объявил Национальный центр онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызстана. На его покупку планировали потратить 352 миллиона 26 тысяч сомов. Это третья попытка купить линейный ускоритель.
В конкурсе на поставку линейного ускорителя приняли участие две компании — ООО «ПЭТРУСКо» и MN Medical OU.
Напомним, что компания Centerra Gold выделила $10 миллионов на покупку современного оборудования для онкологического центра.