14:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Тендер на покупку линейных ускорителей завершен

Тендер на покупку линейных ускорителей завершен. Об этом 24.kg сообщила председатель тендерной комиссии Гульмира Абдразакова.

По ее словам, тендерная комиссия определилась с поставщиком оборудования, но пока не может назвать компанию-победителя. Перед оглашением результатов необходимо провести аудит конкурса.

В течение 10 дней будут объявлены итоги.

В конкурсе на поставку линейного ускорителя приняли участие две компании — ООО «ПЭТРУСКо» и MN Medical OU.

Тендер на приобретение оборудования объявил Национальный центр онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызстана. На его покупку планировали потратить 352 миллиона 26 тысяч сомов. Это третья попытка купить линейный ускоритель.

Напомним, что компания Centerra Gold выделила $10 миллионов на покупку современного оборудования для онкологического центра.
Ссылка:
просмотров: 1054
Версия для печати
Материалы по теме
Линейный ускоритель. Начался второй этап тендера
Линейный ускоритель. Комиссия отклонила все жалобы
Линейный ускоритель. Комиссия по жалобам не рассмотрела заявление в срок
Линейный ускоритель. Тендер отложили до 10 января
Линейный ускоритель. Оборудование должно быть выпущено не ранее 2017 года
Линейный ускоритель. Техзадание должен разработать независимый эксперт
Тендер на закупку линейного ускорителя приостановили
Линейный ускоритель. Две фирмы готовы поставить оборудование
Судьбой линейного ускорителя заинтересовались депутаты Жогорку Кенеша
Попытка № 3. В Кыргызстане вновь объявили тендер на покупку линейного ускорителя
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41&nbsp;лицензией на&nbsp;месторождения Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41 лицензией на месторождения
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат