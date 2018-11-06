Попытка № 3. В Кыргызстане вновь объявили тендер на покупку линейного ускорителя

Национальный центр онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызстана объявил тендер на покупку линейного ускорителя. Об этом сообщил портал государственных закупок.

На покупку оборудования выделили 352 миллиона 26 тысяч сомов. Вскрытие тендерных заявок состоится 28 ноября. Это третья попытка купить линейный ускоритель.

Напомним, компания Centerra Gold выделила $10 миллионов на закупку современного оборудования для онкологического центра. Так как законодательство Канады запрещает предприятиям финансировать бюджет других стран, для покупки линейного ускорителя создали специальный фонд. На его банковский счет перевели $7 миллионов. Впервые тендер объявили в январе 2018-го, несколько раз продлевали, а в середине апреля его отменили.

В Жогорку Кенеше возник ряд претензий к работе Фонда поддержки онкослужбы. Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров заявил, что Счетной палате надо проверить законность его создания.

Счетная палата вынесла заключение, что в соответствии с Бюджетным кодексом все средства должны проходить через казначейство. На основании документа комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам решил, что средства, которые поступили либо должны поступить в Фонд поддержки онкологической службы, должны пройти через государственный бюджет.

По итогам второго тендера комиссия не смогла определить победителя.