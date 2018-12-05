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Общество

В Одессе скончался Кадыржан Батыров

На 62-м году жизни в Одессе (Украина) скончался экс-депутат парламента Кыргызстана Кадыржан Батыров. Об этом сообщает Азаттык со ссылкой на близких родственников.

Кадыржан Батыров  умер дома в ночь на 4 декабря. После совершения намаза он лег спать и не проснулся.

Напомним, в мае 2010 года Кадыржану Батырову предъявили обвинение в сепаратизме и организации массовых беспорядков на юге Кыргызстана. Он был осужден заочно и приговорен к длительному заключению. Кадыржан Батыров покинул страну весной 2010-го, когда в Кыргызстане поменялась власть.
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