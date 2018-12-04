Дело энергетиков. Осмонбека Артыкбаева госпитализировали

Депутат Осмонбек Артыкбаев, обвиняемый в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ, госпитализирован. Об этом 24.kg сообщил глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, Осмонбека Артыкбаева перевели из СИЗО ГКНБ в БНИЦТО. Его готовят к операции. У нардепа обнаружена грыжа. Осмонбек Артыкбаев уже проходил комплексное обследование в больнице.

По модернизации ТЭЦ возбуждены четыре уголовных дела. Обвинения в коррупции предъявлены бывшим топ-менеджерам энергосектора, в частности, экс-главам Нацэнергохолдинга и ОАО «Электрические станции» Айбеку Калиеву и Саллайдину Авазову.

По этой же статье арестованы и водворены в СИЗО ГКНБ бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев.