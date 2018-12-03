Следствие по делу экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова завершено. Об этом 24.kg заявил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, до конца декабря материалы должны передать в суд. Бывшему градоначальнику следователи предъявили обвинение по статьям «Коррупция» и «Мошенничество» УК КР. Ранее суд продлил Албеку Ибраимову срок содержания под стражей до 28 декабря.

Албека Ибраимова задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции.

Кроме того, по версии следствия, он организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне столицы.