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Общество
Сюжет: Дело «Дастана» (23)

Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение

Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, сегодня следователи предъявили Албеку Ибраимову обвинение по двум статьям — «Коррупция» и «Мошенничество».

«Официально следствие не завершено, срок заканчивается 28 декабря. Албеку Ибраимову предъявили лишь окончательное объединенное обвинение — мошенничество по делу о заводе «Дастан» и коррупция по делу о незаконном выводе муниципальных земельных участков. Возможно, до конца декабря дело передадут в суд», — сказал Сергей Слесарев.

Албека Ибраимова задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции.

Кроме того, по версии следствия, он организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне столицы.
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