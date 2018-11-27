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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека (49)

Проект детальной планировки Бишкека изучит межведомственная комиссия

Проект детальной планировки центральной части Бишкека изучит межведомственная комиссия. Об этом сообщили в Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным ведомства, Государственный проектный институт градостроительства и архитектуры передал в мэрию все необходимые материалы по проекту детальной планировки (ПДП) центральной части после общественного обсуждения с населением. В муниципалитете решили создать межведомственную комиссию для подготовки экспертного заключения для рассмотрения и утверждения ПДП на сессии Бишкекского городского кенеша.

Бишкекглавархитектура выпустила приказ о ее создании 15 ноября 2018 года. «Институт градостроительства и архитектуры направил все необходимые материалы всем членам комиссии для предварительного рассмотрения», — отметили в агентстве.

ПДП, обнародованный в начале марта, вызвал нарекания. Горожане опасались, что после принятия документа мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

В апреле 2018 года проект отправили на доработку в НИИ градостроительства.

ПДП Бишкека разрабатывают несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.
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