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Сюжет: Кражи невест и ранние браки (77)

Убийство Бурулай. В суде подрались родственники девушки и подсудимого

В Свердловском районном суде Бишкека проходит процесс по делу об убийстве 19-летней Бурулай Турдалиевой.

В ходе заседания допросили подсудимого Акмата Сеитова. Он рассказал, что в день убийства Бурулай сидел в машине и не знал, что девушку украли.

«Когда приехали в РОВД, я вышел покурить. Услышал крики. Когда забежал в здание РОВД, несколько сотрудников ломали дверь. Когда взломали, увидел окровавленные стены, на полу лежали девушка и Марс», — рассказал Акмат Сеитов.

Он добавил, что в милиции после задержания его били и пытались навязать дежурного адвоката.

Подсудимый Марс Бодошев отказался давать показания.

После завершения заседания родственники подсудимого и погибшей девушки подрались.

Напомним, 27 мая 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе.
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