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Общество

В «Акнете» продолжается обыск, в компании изымают документы

Обыски в офисе интернет-провайдера «Акнет» проводят на основании постановления Первомайского районного суда Бишкека. Об этом журналстам сообщил представитель ОсОО «Акнет» Амантур Абдырахманов.

По его словам, уголовное дело действительно возбуждено ГСБЭП по статье «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций».

«Обыск продолжается не.  Основанием для возбуждения уголовного дела послужил спор учредителей. Я считаю, что здесь хозяйственный спор, который должен решаться в гражданско-правовом поле. Само постановление о возбуждении дела нам не предоставили. Я не знаю, какие мотивы и основания послужили этому, возможно, один из них написал заявление. Я считаю, что уголовное дело возбудили незаконно», — сказал Амантур Абдырахманов.

Он отметил, что в постановлении суда, где разрешено проводить обыск, указываются офисы не только в Бишкеке, но и в Ошской области. Правоохранители изымают все документы.

«Никакой описи следователи не производят. Практически все документы изымают, в том числе и бухгалтерские. Никаких процедур в установленном законе порядке и следственных мероприятий не проводят. Грубо говоря,  все документы скидывают в мешок, его опечатывают и хотят забрать. На наше требование описать каждый документ, не реагируют», — добавил представитель «Акнет».

Отметим, сегодня на экранах ТВ пользователи «Акнета» увидели сообщение о рейдерском захвате компании.
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