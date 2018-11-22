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Общество

Экс-директор «Вечерки» Мурат Божокоев опроверг свое задержание

Бывший директор ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Мурат Божокоев опровергает сообщения о его задержании сотрудниками милиции. Об этом 24.kg сообщил сам Мурат Божокоев.

По его словам, 21 ноября он прочел на сайтах информационных агентств новость о задержании генерального директора «Вечернего Бишкека» Александра Рябушкина. 22 ноября, со слов Мурата Божокоева, он сам явился к следователю для дачи показаний.

«Я сам предложил содействие в объективном расследовании уголовного дела в отношении Александра Рябушкина. Следователь меня принял и провел все необходимые следственные мероприятия», — рассказал Мурат Божокоев.

Ранее Генпрокуратура, рассмотрев заявление экс-хозяина издательского дома Александра Кима о рейдерском захвате в 2014 году Александром Рябушкиным холдинга «Вечерний Бишкек», возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Мошенничество» УК КР.
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