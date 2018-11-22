Авария на ТЭЦ. Айбек Калиев докладывал в правительство об отсутствии проблем

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается слушание по первому из четырех уголовных дел, возбужденных следователями ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.

На скамье подсудимых семь бывших топ-менеджеров энергосектора, в том числе экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

Эксперт отдела по топливно-энергетическому комплексу аппарата правительства Надежда Давлеталиева дала в суде свидетельские показания.

По ее данным, штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду и его проведению заседал перед аварией на ТЭЦ 25 января. О подготовке энергообъектов, в частности ТЭЦ, к аномальным морозам докладывал глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

Он заявил, по словам свидетеля, что ТЭЦ Бишкека готова и никаких проблем на теплоцентрали нет ни в одном из цехов. Свидетель добавила, что готовность ТЭЦ к зиме должно проверять ОАО «Электрические станции».

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра — Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев — и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.