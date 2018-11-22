15:19
USD 69.82
EUR 79.62
RUB 1.06
Общество

Предвыборная касса СДПК. МВД проверяет данные об угрозе бухгалтеру партии

МВД Кыргызстана приступило к проверке информации об угрозе жизни бухгалтеру предвыборного штаба СДПК Нуржан Сатыгул кызы, а также членам ее семьи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в интервью телеканалу «Апрель» экс-президент Алмазбек Атамбаев прокомментировал появившиеся в интернете данные о поступлениях и расходах из кассы предвыборного штаба СДПК.

Он сказал, что документ настоящий. По его словам, документ слили в Сеть, потому что закрыли Икрамжана Илмиянова. «Про эту бухгалтерию знала бухгалтер штаба. Я скажу сегодня, что она взяла отпуск без содержания и уехала в другую страну. Она просто боится за свою жизнь, потому что власть идет путем Бакиевых. Она просто уехала. Это реальный документ с реальными фамилиями, реальными цифрами. Те, кто знают про этот документ, те просто боятся за свою жизнь», — пояснил Алмазбек Атамбаев.

В ходе проверки, по данным Государственной пограничной службы КР, установлено, что бухгалтер штаба СДПК Нуржан Сатыгул кызы покинула Кыргызстан 11 ноября 2018 года, за четыре дня до появления в социальных сетях документов о якобы расходах на президентских выборах. Восемнадцатого ноября, после анонса выступления экс-президента, за пределы страны выехал сын бухгалтера, сообщили в МВД.

МВД просит Нуржан Сатыгул кызы предоставить необходимую информацию об угрозе ее жизни и обязуется обеспечить ей безопасность и объективное расследование.
Ссылка:
просмотров: 350
Версия для печати
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Ответить на&nbsp;обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он&nbsp;согласился Ответить на обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он согласился
Морозы в&nbsp;Бишкеке. Холоднее было только 63&nbsp;года назад Морозы в Бишкеке. Холоднее было только 63 года назад
Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в&nbsp;MegaCom Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom
Бизнес
Награждение победителей финального этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; Награждение победителей финального этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Спешите! Осталось три недели до&nbsp;конца акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Осталось три недели до конца акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Black Friday в&nbsp;О!Store: СКИДКИ на&nbsp;номера и&nbsp;аксессуары до&nbsp;70&nbsp;процентов Black Friday в О!Store: СКИДКИ на номера и аксессуары до 70 процентов
&laquo;Черная пятница&raquo; от&nbsp;MegaCom: 50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;&laquo;золотые&raquo; номера! «Черная пятница» от MegaCom: 50 процентов скидки на «золотые» номера!