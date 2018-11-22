Предвыборная касса СДПК. МВД проверяет данные об угрозе бухгалтеру партии

МВД Кыргызстана приступило к проверке информации об угрозе жизни бухгалтеру предвыборного штаба СДПК Нуржан Сатыгул кызы, а также членам ее семьи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в интервью телеканалу «Апрель» экс-президент Алмазбек Атамбаев прокомментировал появившиеся в интернете данные о поступлениях и расходах из кассы предвыборного штаба СДПК.

Он сказал, что документ настоящий. По его словам, документ слили в Сеть, потому что закрыли Икрамжана Илмиянова. «Про эту бухгалтерию знала бухгалтер штаба. Я скажу сегодня, что она взяла отпуск без содержания и уехала в другую страну. Она просто боится за свою жизнь, потому что власть идет путем Бакиевых. Она просто уехала. Это реальный документ с реальными фамилиями, реальными цифрами. Те, кто знают про этот документ, те просто боятся за свою жизнь», — пояснил Алмазбек Атамбаев.

В ходе проверки, по данным Государственной пограничной службы КР, установлено, что бухгалтер штаба СДПК Нуржан Сатыгул кызы покинула Кыргызстан 11 ноября 2018 года, за четыре дня до появления в социальных сетях документов о якобы расходах на президентских выборах. Восемнадцатого ноября, после анонса выступления экс-президента, за пределы страны выехал сын бухгалтера, сообщили в МВД.

МВД просит Нуржан Сатыгул кызы предоставить необходимую информацию об угрозе ее жизни и обязуется обеспечить ей безопасность и объективное расследование.